Calciomercato Juventus / Ormai è chiaro: in arrivo un colpo da urlo!

Ci stiamo avviando a grandi passi verso quella che sarà senza dubbio una torrida estate e non solo dal punto di vista meteorologico. Il prossimo calciomercato della Juventus infatti sarà molto importante, fatto di addii pesanti e nuovi grossi colpi in entrata. Il tutto per soddisfare le ambizioni del club e dei tifosi.

Allegri è stato molto netto: il prossimo anno la sua Juve dovrà presentarsi ai blocchi di partenza tra le favorite per vincere lo scudetto . Niente giri di parole, l'obiettivo è stato già fissato ed è molto chiaro. Per raggiungerlo però, bisognerà per l'appunto affidarsi ad una massiccia campagna acquisti estiva.

Si parte da una sola sicurezza: l'addio di Paulo Dybala. Un malus, se vogliamo. Ma nella stagione in cui la Famiglia Agnelli compirà 100 anni di presidenza alla Juventus, siamo certi che il presidente non vorrà lasciare ricordi sgradevoli. Anzi, con ogni probabilità rilancerà, anche per scacciare subito via il ricordo della Joya e per non averne il rimpianto. Tutte queste premesse ci suggeriscono dunque che in estate arriverà almeno un colpo da urlo, un acquisto super anche per festeggiare al meglio l'importantissima ricorrenza societaria. In questo senso, i nomi che stanno circolando confermano ulteriormente quanto detto finora <<<