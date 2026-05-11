La Juventus vuole blindare Pierre Kalulu. Per il difensore francese pronto uno stipendio da quattro milioni fino al 2031.
In casa Juve si lavora ai rinnovi di contratto. Dopo quelli ufficiali di Yildiz, McKennie, Spalletti e per ultimo Locatelli, la società bianconera vorrebbe ora prolungare il rapporto lavorativo con Pierre Kalulu.
I dialoghi tra il club bianconero e il difensore francese sono già avviati: si tratta di definire un’intesa che porterà a un adeguamento dell’ingaggio e, probabilmente, a un’estensione dell’accordo oltre il 2029.
Il difensore francese, sotto la guida tecnica di Spalletti si è rivelato una pedina fondamentale nello scacchiere bianconero. Impiegato sia come difensore centrale, che come terzino destro, Kalulu si può considerare un vero e proprio jolly difensivo. Il suo alto rendimento, lo si può riscontrare anche nei numeri messi a segno in questa stagione e la prova offerta sul campo del Lecce ne è la dimostrazione.
L’obiettivo del club bianconero è quello di offrire al difensore francese un ingaggio di circa milioni annui, con un prolungamento del contratto fino al 2031. Seguiranno aggiornamenti.
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