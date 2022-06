Calciomercato Juventus, Di Marzio parla di Pogba e rilancia: “In attacco…”

Nelle scorse ore in ambiente Juventus è circolata qualche voce di calciomercato su Paul Pogba che ha messo apprensione a più di qualcuno. Lo spettro del PSG con Zinedine Zidane è aleggiato nuovamente sul Polpo, cosa che - per qualcuno - poteva mettere a repentaglio l'accordo di Pogba con la Juve.

Nulla di tutto questo, in realtà. Come più volte vi abbiamo sottolineato, Pogba sarà nuovamente bianconero: bisogna solo attendere tempi tecnici e firme. Lo ha confermato in queste ore anche il noto esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio a Sky Sport: "Nessun problema per Pogba".