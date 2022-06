Calciomercato Juventus, Sky: “Oltre a Di Maria, si lavora per altri tre nomi”

Ormai definita l'operazione Paul Pogba , che verrà ufficializzato nei primi giorni di luglio, la Juventus continua a lavorare sui suoi altri obiettivi di calciomercato . Il primo della lista ora è senza dubbio Angel Di Maria , indicato da Allegri come il rinforzo perfetto per gli esterni d'attacco. Le prossime ore potrebbero essere quelle decisive per capire se l'argentino si trasferirà effettivamente a Torino.

Manuele Baiocchini, noto esperto di calciomercato, ha fatto il punto sull'operazione Di Maria-Juventus in diretta su Sky Sport: "Le due parti stanno continuando a trattare. Quello che sembrava essere un ultimatum della Juve per Di Maria ora non vale più, perché stanno continuando a parlarsi. La cosa importante è che da una parte la Juventus ha la volontà di prendere un grande giocatore come Di Maria, mentre dall'altra l'entourage dell'argentino continua a trattare con i bianconeri. Questo vuol dire che evidentemente c'è la volontà di Di Maria di trovare le condizioni migliori per il trasferimento".