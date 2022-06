Calciomercato Juventus, de Ligt out: Di Marzio svela un nome nuovissimo!

La Juventus ha già praticamente chiuso ben tre colpi di calciomercato . Dopo il grande ritorno di Paul Pogba , la Vecchia Signora è riuscita finalmente ad ottenere il sì di Angel Di Maria , per poi strappare pure Andrea Cambiaso alla folta concorrenza, soprattutto quella di Beppe Marotta.

Un inizio niente male, insomma. Ma, appunto, siamo solo alle battute iniziali di un mercato che si preannuncia ancora ricco di sorprese per la Juve. In questo momento, tra i tanti temi di calciomercato che stanno tenendo banco in casa Juventus, quello relativo al futuro di Matthijs de Ligt è di centrale importanza.