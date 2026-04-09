Juventus, è derby italiano con il Milan per aggiudicarsi Goretzka

Il giocatore tedesco è il sogno di mezza Serie A, con il Milan e la Juventus che sembrano fare sul serio per portare il giocatore in Italia.

Il parametro zero che accende il mercato italiano

Tra i parametri zero più ambiti della prossima estate spicca il nome di Leon Goretzka, centrocampista del Bayern Monaco e punto fermo della nazionale tedesca. Il classe 1995 è pronto a valutare nuove opportunità dopo anni ad altissimo livello in Bundesliga, con l’idea di misurarsi in un campionato diverso e stimolante come la Serie A. La sua combinazione di fisicità, qualità tecnica e leadership lo rende un profilo ideale per chi vuole alzare immediatamente il livello del proprio centrocampo senza affrontare costi di cartellino. Proprio per questo motivo, attorno al suo nome si è acceso un forte interesse in Italia, dove diverse big stanno monitorando la situazione con grande attenzione in vista di luglio.

L’offerta del Milan per un centrocampo stellare

Il Milan è tra le società che si sono mosse con maggiore decisione. L’idea dei rossoneri è quella di costruire un centrocampo di primissima fascia, affiancando Goretzka a Luka Modrić — qualora arrivasse il rinnovo — e Adrien Rabiot. Un reparto che garantirebbe esperienza internazionale, dinamismo e qualità nella gestione del pallone, soprattutto in vista del ritorno in Champions League. L’offerta prospettata al tedesco sarebbe un triennale da almeno 5 milioni di euro a stagione. Una proposta importante, resa possibile anche dalle probabili uscite di profili come Fofana e Loftus-Cheek, che libererebbero spazio salariale e tecnico all’interno della rosa.

La Juventus non molla, ma le richieste sono alte

Sulle tracce di Goretzka c’è con forza anche la Juventus. Secondo le indiscrezioni, però, le richieste degli agenti del giocatore sarebbero superiori rispetto alla prima proposta milanista: si parla di 7 milioni netti a stagione più un bonus alla firma di 10 milioni. Cifre elevate, ma che sia Milan sia Juventus potrebbero sostenere in caso di qualificazione alla Champions. I bianconeri, comunque, stanno valutando anche alternative di alto livello come Ederson e Franck Kessié, a conferma di una strategia che punta a rinforzare in modo significativo la mediana.

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