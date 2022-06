Calciomercato Juventus, de Ligt-Koulibaly: Momblano sgancia il bolide!

Paul Pogba già chiuso da tempo, Angel Di Maria in dirittura d'arrivo e siamo solo all'inizio di questo calciomercato che si preannuncia scoppiettante per la Juventus . Quello di Nicolò Zaniolo ad esempio è un altro nome molto caldo, senza dimenticare neanche Filip Kostic .

Ma, visto che già ad agosto i club italiani dovranno affrontare ben 4 gare di campionato in pieno mercato, anche la difesa sta diventando rapidamente una priorità importante per la Juve. Non si può certo arrivare alle prime partite di Serie A sguarniti in quel reparto, che invece avrà bisogno di rodaggio durante la preparazione di luglio.

In queste ore vi abbiamo già riportato alcune voci di mercato che stanno circolando intorno a Matthijs de Ligt. Il giocatore, lo ripetiamo, non avrebbe chiesto la cessione alla Juve, ma avrebbe fatto capire al club che al momento non avrebbe intenzione di parlare di rinnovo. Chelsea in pressing, ma la distanza tra l'offerta dei Blues e le condizioni della Juventus è molto ampia. Insomma, la situazione de Ligt è da monitorare, ma una cessione - ad oggi - non è assolutamente l'ipotesi più accreditata. E in entrata invece? Da questo punto di vista, il noto esperto di calciomercato di fede bianconera Luca Momblano ha dato aggiornamenti da urlo <<<