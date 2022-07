Calciomercato Juventus, De Ligt via: Koulibaly più un altro, c’è una sorpresa

1 di 2

De Ligt ai saluti

Calciomercato Juventus - Koulibaly-De Ligt: ci sono notizie interessanti.

Il calciomercato della Juventus in entrata è focalizzato soprattutto su Nicolò Zaniolo, per il quale va avanti la trattativa con la Roma. Come già abbiamo avuto modo di riferivi, le sensazioni sono più che positive per la buona riuscita dall'affare. Si va avanti per Zaniolo con cauto ottimismo, ma intanto in casa Juve tiene sempre banco anche la situazione relativa a Matthijs de Ligt.

Il difensore ex Ajax, tornato a Torino, è sulla lista delle cessioni. Dopo aver provato, ormai giorni fa, a trattare per il rinnovo, la Juventus ha capito che non ci sono speranze di trattenerlo a Torino. Salvo clamorosi colpi di scena dunque, De Ligt è destinato a salutare la Vecchia Signora già questa estate.

Juve, addio de Ligt: Bayern Monaco in pressing

Il centrale classe '99 ha già fatto la sua scelta: vuole il Bayern Monaco, che si è inserito con forza scalzando prepotentemente la concorrenza del Chelsea. Ora bisogna trovare l'accordo tra i club. La Juventus rimane formalmente ferma sulla richiesta di 100 milioni di euro, ma verosimilmente l'affare potrebbe sbloccarsi anche intorno ai 90 milioni complessivi, tra base fissa e bonus. Il Bayern si sarebbe finora spinto a 75 milioni. Nelle prossime ore però potrebbe arrivare un rilancio importante, che potrebbe avvicinarsi ancor di più alle richieste bianconere. Anche in questo caso, come per Zaniolo in entrata, la sensazione è che alla fine De Ligt si trasferirà in Germania, in un modo o nell'altro. Per un grande difensore che potrebbe presto salutare Torino, la Juve potrebbe però accoglierne due nuovi: sulla lista Koulibaly, ma occhio alle sorprese <<<