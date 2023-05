Juve, i convocati per l’Atalanta: le scelte di Allegri

In vista del match di Serie A tra Juve e Atalanta, andiamo alla scoperta dei convocati scelte da Massimiliano Allegri

Dopo la vittoria contro il Lecce, la Juve si prepara a sfidare l'Atalanta, match valido per la 34a giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri è al momento terza in classifica a quota 63 punti e vorrà vincere a ogni costo per mantenere a distanza gli avversari. La squadra di Gasperini è infatti a soli 5 punti di distanza: vietato sbagliare.