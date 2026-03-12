Juventus, contatti con Lewandowski? Comolli prova il colpaccio

La Juventus vuole provare un colpo grosso nella prossima sessione di calciomercato. Il nome che esalta i tifosi è quello di Lewandowski.

La Juventus sogna e fa sognare i propri tifosi. Il nome proibito per questa estate è quello di Robert Lewandowski. Un altro giocatore importante dopo quello di Bernardo Silva, che inizia a sfumare. La Juventus vuole avere una giostra d’attaccanti di livello europeo. Sono in bilico i nomi di David e Openda, che verranno messi sul mercato. I contatti per il rinnovo di Vlahovic continuano, e l’intenzione è quella di far restare il numero 9 in bianconero. Una coppia d’attacco Vlahovic-Lewandowski permetterebbe di avere due validissime opzioni come centravanti.

Non è da abbandonare la pista che porta a Kolo-Muani, ma nelle ultime ore ci sono stati dei contatti con l’entourage del bomber polacco.

Una trattativa che si preannuncia difficile, e che ha come ostacolo principale l’ingaggio del giocatore. Lewandowski si libererà dal Barcellona a parametro zero, ma nel club della Catalogna percepisce la bellezza di 20.830.000 euro all’anno. Non a caso è il giocatore più pagato del club spagnolo. Per questo motivo i colloqui preliminari non sono andati oltre, ma sarà lo stesso giocatore a decidere il suo futuro. Se vorrà mettersi in gioco in un nuovo campionato come la Serie A, le due parti potrebbero riavvicinarsi.

La Juventus non può di certo permettersi una cifra del genere. Lo stesso Vlahovic, che ad oggi ha lo stipendio più alto in casa bianconera, in caso di rinnovo vedrà il suo salario abbassarsi. La dirigenza vuole che sia Yildiz il giocatore più importante, con una nuova retribuzione di 7 milioni di euro a stagione.