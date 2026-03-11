Juventus, contatti con Lorenzo Pellegrini: è nella lista di Spalletti

Il calciomercato della Juventus sarà dettato dalle esigenze. Spalletti ha stilato una lista, in cui rientra anche il capitano della Roma.

La Juventus continua a programmare la prossima stagione. La permanenza di Spalletti è quasi certa, con la società che sta cercando l’accordo migliore per trattenere il suo mister. Intanto, l’allenatore di Certaldo ha richiesto dei giocatori per rinforzare la rosa. Vuole dare continuità al progetto iniziato in autunno, e la dirigenza vuole accontentarlo.

Un nome che ha catturato l’attenzione dei media, ma anche di Comolli, è quello di Lorenzo Pellegrini. La situazione del numero 7 giallorosso è favorevole alla Juventus. L’ormai ex capitano della Roma ha perso la sua titolarità, e di conseguenza, la fascia da capitano, passata a Cristante. Gasperini l’ha reintegrato nella rosa dopo un’estate turbolenta, in cui tornava da un infortunio e da un finale di stagione da separato in casa. Pellegrini è in scadenza di contratto, che ha deciso di non rinnovare. Il centrocampista sarà dunque svincolato a partire dal 1 Luglio 2026. In questa stagione, conta 27 presenze stagionali, 20 in Serie A e 7 in Europa League, con 3 reti e 2 assist in campionato e 1 rete e 1 assist in coppa.

La Juventus, ad oggi, ha solamente preso informazioni. Sarà da capire se il giocatore vorrà ancora giocare in Italia, o cercare fortuna all’estero.

Altri nomi richiesti da Spalletti sono Senesi, con cui i contatti sono già avviati da un mesetto, e Zeki Çelik, altro giocatore della Roma. Continuano poi alcuni “tormentoni” del calciomercato juventino come Randal Kolo Muani, dal PSG, e Ederson, dall’Atalanta. Rimangono in voga anche i nomi di Mateta (già cercato a gennaio), e uno tra Goretzka e Kessié.