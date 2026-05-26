Alisson in cima alla lista dei desideri

La Juventus è già al lavoro per programmare la prossima stagione e vuole lanciare un segnale forte dopo il deludente finale di campionato. La mancata qualificazione alla Champions League non ha modificato le ambizioni del club, intenzionato a costruire una squadra competitiva e capace di tornare subito ai vertici. Per questo motivo il primo grande obiettivo individuato dalla dirigenza riguarda la porta. Il nome in cima alla lista è quello di Alisson Becker, portiere del Liverpool e profilo ritenuto ideale per esperienza, leadership e qualità tecniche. La società vuole chiudere rapidamente l'operazione per consentire a Damien Comolli di concentrarsi sugli altri reparti della squadra. Un acquisto di questo livello rappresenterebbe anche un messaggio importante nei confronti di Luciano Spalletti e dei tifosi, delusi da una stagione chiusa senza traguardi significativi. Secondo le indiscrezioni, il portiere brasiliano avrebbe già manifestato il proprio gradimento per un trasferimento a Torino. Nemmeno l'assenza della Champions League avrebbe modificato la sua posizione, segnale che alimenta l'ottimismo all'interno dell'ambiente bianconero.

La posizione del Liverpool e il piano della Juventus

Nonostante la volontà del giocatore, la trattativa resta complessa. Fino a poche settimane fa il Liverpool sembrava orientato a puntare ancora su Alisson, anche dopo l'arrivo di Giorgi Mamardashvili. Negli ultimi giorni, però, all'interno del club inglese sarebbero emerse nuove riflessioni. La possibile partenza di alcuni leader dello spogliatoio potrebbe infatti spingere la società a trattenere il portiere brasiliano almeno per un'altra stagione. La sua esperienza viene considerata fondamentale per mantenere equilibrio e personalità all'interno del gruppo. Per questo motivo il club inglese starebbe valutando con attenzione tutte le opzioni disponibili prima di prendere una decisione definitiva. Nel frattempo la Juventus ha scelto di muoversi concretamente. La dirigenza avrebbe già presentato una prima proposta ufficiale per il cartellino del giocatore, mettendo sul tavolo circa cinque milioni di euro. La distanza rispetto alle richieste iniziali del Liverpool rimane significativa, ma alla Continassa filtra fiducia sulla possibilità di trovare un punto d'incontro nelle prossime settimane.

De Gea rappresenta l'alternativa

Pur considerando Alisson la priorità assoluta, la società non intende restare bloccata troppo a lungo in attesa di una risposta definitiva. Per questo motivo i dirigenti stanno valutando anche alcune alternative. Il principale piano B porta a David De Gea, reduce da una stagione positiva e destinato a lasciare la Fiorentina. Il portiere spagnolo rappresenta una soluzione di grande esperienza internazionale e potrebbe diventare un'opportunità concreta qualora la trattativa per il brasiliano dovesse complicarsi ulteriormente. Parallelamente, la dirigenza sembra aver già individuato il sacrificio necessario per aprire un nuovo ciclo tra i pali. Il futuro di Michele Di Gregorio appare infatti sempre più incerto e l'estate potrebbe portare a cambiamenti importanti nel ruolo di portiere titolare. La sensazione è che la Juventus voglia partire proprio dalla porta per costruire la squadra del futuro. Alisson resta il sogno principale, ma il club è pronto a valutare ogni scenario pur di garantire a Spalletti un profilo di alto livello e una guida affidabile per il nuovo progetto bianconero.