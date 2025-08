Calciomercato Juventus | Colpaccio vicinissimo: “E’ fatta”

La Juventus sembra più vicina che mai a chiudere un grande colpo che farà contento Tudor: ecco cosa sta succedendo

La Juventus sembra ad un passo dal dare una svolta al proprio calciomercato. In queste ore non si parla d’altro che di Vlahovic ma in realtà le voci che circolano dicono che qualcos’altro di molto particolare sarebbe dietro l’angolo.

Juventus all’opera su più fronti. In queste ore si parla di Dusan Vlahovic. E di quello che potrebbe accadere su quel fronte. In effetti, qualcosa potrebbe smuoversi. Ma allo stesso tempo ci sono altre questioni da risolvere. Secondo noi, anche più importanti. E impattanti. Ed è in questo senso che oggi vogliamo raccontarvi di quello che starebbe succedendo su un altro calciatore.

Juventus, voci di calciomercato importanti: le ultime

A quanto pare, infatti, la Juventus sarebbe ora molto vicina a chiudere per Kolo Muani. Si tratterebbe di un colpo importante che potrebbe arrivare ad essere chiuso a breve. Il PSG, da quanto risulta, sarebbe pronto a trattare con la Juve dopo aver preso atto che la volontà del calciatore sarebbe quella di arrivare solo ed esclusivamente alla Juventus. Staremo a vedere quello che succederà. Ma se per Vlahovic è ancora tutto in bilico (e le ultime sono negative) le news su Kolo Muani ci dicono che qualcosa di grosso succederà. In positivo.