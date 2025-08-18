Juventus, colpo vicinissimo: Di Marzio lo ha detto poco fa

Nuovi aggiornamenti relativi alla Juventus e a quello che potrebbe succedere in sede di calciomercato: le ultimissime

La Juventus stringe i tempi per Randal Kolo Muani. Nelle ultime ore i contatti con il Paris Saint-Germain hanno dato segnali concreti: l’attaccante francese potrebbe davvero tornare a Torino. Ci sono novità piuttosto importanti.

Calciomercato, la Juventus sta lavorando su Kolo Muani: le ultimissime da Sky Sport

Secondo quanto viene riportato da Gianluca Di Marzio, Comolli e Modesto hanno deciso di accelerare, convinti che sia lui il profilo giusto. Non solo in caso di addio a Vlahovic: l’operazione va avanti comunque, a prescindere dalle uscite. Una scelta netta, che dimostra quanto i bianconeri credano nel giocatore già visto lo scorso anno con la maglia juventina.

La formula è chiara: prestito con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni. Il PSG parte da una richiesta di circa 65 milioni complessivi, cifra alta ma su cui si lavora per trovare un compromesso. L’idea della Juve è chiudere in tempi rapidi, senza trascinare la trattativa fino agli ultimi giorni di mercato.

Per Kolo Muani si tratterebbe di un ritorno vero e proprio: 22 presenze nella seconda parte della passata stagione, qualche lampo e la sensazione di un discorso rimasto aperto. Adesso l’occasione per riprendersi la scena bianconera è tornata.