News Juve / Addio Allegri? Arriva un’indiscrezione decisamente clamorosa

Ad oggi - bisogna ammetterlo con molta chiarezza - Allegri non ha dato alla Juve quello che la Juve si aspettava da lui . Certo, le colpe non sono assolutamente tutte dell'allenatore, ci mancherebbe. Bisogna spartire i demeriti, che per la gran parte devono per forza di cose essere affibbiati alla società. Scelte sbagliate, sessioni di mercato insufficienti e tanto clamore mediatico (negativo) per troppe situazioni extra campo che hanno appesantito tutto l'ambiente bianconero. Dalla questione Superlega, fino ad arrivare all'attuale caso plusvalenze.

Tutto questo però non può essere un alibi per un club come la Juventus, che deve assolutamente fare meglio di quello che ha fatto finora in campionato. Numeri impietosi, posizione di classifica pessima e prestazioni da dimenticare che non solo hanno costretto i bianconeri a salutare già il sogno Scudetto con sei mesi di anticipo, ma che adesso minano anche le speranze di una qualificazione alla prossima Champions League. Un obiettivo minimo che sarebbe disastroso non raggiungere, sia in termini di prestigio che per motivazioni economiche. E se le cose non dovessero cambiare e il declino dovesse proseguire anche nei prossimi mesi, allora non potrebbero escludersi anche decisioni drastiche. Da questo punto di vista, in queste ore è arrivata un'indiscrezione davvero clamorosa <<<