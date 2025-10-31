Calciomercato Juve, colpo di scena: “Spalletti lo manda via!”

Spalletti s'è presentato in conferenza stampa. Ora la palla passa al campo... e al calciomercato: ecco le ultimissime novità

Juvenews.eu è in grado di svelarvi in esclusiva il primo addio che potrebbe derivare (anche) dall’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera. Addio, che potrebbe concretizzarsi a gennaio.

Juventus, il calciomercato s’accende con Luciano Spalletti

Con l’arrivo di Luciano in panchina, la Juventus apre una nuova era. Quella in cui si cercano uomini forti, per avere dei destini molto forti. Anche per questo motivo, verranno fatte delle serie valutazioni rispetto a ciò che potrebbe succedere da qui alle prossime settimane. Quando, passo passo, ci si avvicinerà al calciomercato di gennaio. In cui ci aspettiamo qualche sorpresa niente male. Una su tutte, potrebbe arrivare dall’addio di un calciatore che non sta rendendo per niente.

Stiamo parlando di Jonathan David. Con il Lille aveva fatto faville, dei risultati clamorosi. Oggi come oggi, alla Juve, ha racimolato un assist e un gol in dieci partite. Malino, per davvero. Ed è qui che potrebbe succedere l’imponderabile: l’addio immediato. A gennaio. Salvo colpi di scena (o gol a valanga) la possibilità che possa dire addio sussiste. Spalletti non dovrebbe opporsi. E chissà che a guadagnarci non sia Vlahovic, un calciatore a scadenza di contratto che però a questo punto potrebbe pure restare. Vedremo.