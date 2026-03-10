Juventus, clamoroso acquisto dall’Inter? Chi potrebbe arrivare…

In questa mattinata sta circolando una clamorosa indiscrezione che collegherebbe Juventus e Inter nel mercato estivo. Scambio di giocatori?

Il calciomercato, si sa, può regalare delle sorprese. Il possibile scambio tra Juventus e Inter, però, ha qualcosa che va oltre la fantasia. Nella mattinata di oggi si è iniziato a parlare di un possibile acquisto da parte della Juventus di Marcus Thuram. L’Inter, nella prossima sessione estiva, dovrà prendere delle decisioni importanti in attacco. Dovranno essere ceduti dei giocatori che, per motivi diversi, non potranno restare in nerazzurro. Il caso di Marcus Thuram è legato ad una questione di bilancio. La dirigenza di Milano potrebbe essere costretta a vendere uno dei suoi pezzi migliori, e l’attaccante francese sembrerebbe essere l’indiziato numero uno. C’è da fissare un prezzo, importante, per la cessione di Tikus. Il numero 9 non si muoverà da Milano a meno di 65 milioni di euro. Una cifra che sicuramente è abbordabile dai club di Premier League, ma occhio alla Juventus.

Come risaputo, Comolli è alla ricerca di una punta da portare in bianconero nella prossima stagione. La situazione contrattuale di Vlahovic non influirà su questa decisione. Lo scenario in cui Marcus Thuram raggiunga Kephren a Torino, potrebbe non essere così utopistico. Con l’offerta giusta, la Juventus potrebbe ritrovarsi con entrambi i figli di Lilian alla Continassa.

L’Inter, dal canto suo, guarda alla situazione proprio di Vlahovic. Marotta è famoso per i suoi colpi a paramentro zero e, se il serbo non dovesse rinnovare, non è escluso che possa provare a portarlo a Milano, sponda nerazzurra.