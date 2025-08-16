Juventus, c’è l’accordo: grande colpo vicinissimo?

La Juventus sarebbe adesso molto più vicina ad un grosso colpo di calciomercato: facciamo il punto della situazione su tutto

Gianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha lanciato un’indiscrezione che fa rumore: la Juventus avrebbe messo le mani su Matt O’Riley, centrocampista anglo-danese cresciuto nel Celtic e oggi al Brighton. Secondo quanto riportato anche da TuttoJuve.com, l’accordo con il giocatore sarebbe già trovato: O’Riley ha detto sì a tutto, con una valutazione che si aggira sui 30 milioni di euro.

La Juve, però, non vuole affondare subito il colpo con un acquisto secco. L’idea è quella di impostare una formula di prestito con obbligo di riscatto, soluzione già vista in passato per altri colpi bianconeri. Il centrocampista, in questa chiave, diventerebbe il sostituto naturale di Douglas Luiz nel caso in cui il brasiliano venisse ceduto.

C’è un dettaglio, però: Douglas, in realtà, non sembra avere nessuna voglia di andare via. Anzi. Balzarini ha spiegato che in cuor suo il giocatore vorrebbe restare a Torino per dimostrare di essere davvero un altro calciatore, più incisivo e continuo rispetto all’ultima stagione. La Juve resta quindi in attesa, pronta a muoversi: O’Riley già aspetta, ma la mossa decisiva dipenderà tutto da Douglas.