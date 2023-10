Calciomercato – La Juventus cambia idea: al posto di Pogba ecco chi arriva

La Juventus avrebbe le idee molto chiare rispetto al discorso legato all'impossibilità di avere Pogba in rosa

Le controanalisi, alla fine, hanno confermato quello che tutti temevano in casa Juventus: Pogba è risultato comunque positivo al testosterone e per questo motivo, possiamo dire che la sua esperienza in bianconero è tecnicamente terminata. Anche per questa ragione Giuntoli sembra essere già al lavoro per cercare di capire come sostituire al meglio un calciatore che era arrivato (tornato) a Torino per fare la differenza e che invece tra gli infortuni e questa sciagura, ha fatto veramente poco.

La Juventus deve sostituire Pogba — In questi ultimi giorni s'è parlato molto di quello che potrebbe accadere da qui al prossimo futuro della Juventus, considerando che il da farsi è molto e che la prossima sessione di calciomercato sarà probabilmente estremamente complessa da affrontare. Il punto adesso è il seguente: chi potrà prendere il posto di Paul e accontentare anche tecnicamente quelle che sono le richieste di Allegri? Non sarà sicuramente semplice fare ordine in tal senso ma possiamo dire che le possibilità sono almeno un paio e ci sarebbero due nomi su tutti.

Il primo nome che la Juventus sta vagliando è quello che porta a Hojbjerg. Un calciatore che in queste settimane è stato spesso accostato alla Juventus ma che allo stesso tempo - da quanto risulta alla nostra redazione - rappresenta solamente una possibilità da poter cogliere - probabilmente - solo in prestito e solo per la seconda parte di questa stagione. Per sostituire in toto Pogba, invece, si valuta adesso un secondo nome che starebbe prendendo piede in maniera sicuramente importante.

Heorhij Sudakov sarebbe il preferito in assoluto di Giuntoli per quel che concerne la sostituzione di Pogba. Trequartista classe 2002 dello Shakhtar Donetsk, è un calciatore che potrebbe arrivare già nel mese di gennaio considerando che Allegri avrebbe già dato il suo ok. Quello che accadrà lo staremo a vedere. Nel frattempo, ecco la formazione da sogno che la Juventus vorrebbe costruire in vista della prossima stagione <<<

