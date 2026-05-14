La trattativa per Bernardo Silva, fantasista portoghese che in estate si libererà dal Manchester City, potrebbe ben presto entrare nel vivo. La Juventus vuole anticipare i tempi e battere la concorrenza dei club rivali, per questo in questi giorni sono previsti ulteriori contatti con il suo agente Jorge Mendes.

La dirigenza bianconera avrebbe pronta sul tavolo un’offerta importante: 6 milioni a stagione con un contratto di due anni. Il portoghese, consapevole dell’importanza che verrebbe a ricoprire all’interno della Juve avrebbe già dato la sua disponibilità, molto però dipendere dall’eventuale qualificazione alla prossima edizione della Champions League.

Le parole di Gianni Balzarini

Sul punto è intervenuto Gianni Balzarini, che in un video su YouTube si è così espresso:

“Bernardo Silva alla Juve? Prima condizione è quella che lui faccia la Champions League, perché non credo che sia è un giocatore che a 32 anni si rimetta in gioco per non disputare la Champions League. Quindi credo che nel suo caso, a maggior ragione la Champions League sia una scriminante.

Al di là del fatto che il Barcellona continua col pressing nei suoi confronti, al di là del fatto che pare che anche il Galatasaray si sia mosso con un'offerta di 10 milioni netti a stagione per 2 anni, la Juve arriverebbe intorno ai sei più bonus legati ad una futura ancora qualificazione in Champions ed eventualmente a delle performance sue personali quanto a presenze, numero di gole e quant'altro. Quello di cui siamo certi è che c'è un interesse deciso da parte della Juventus nei suoi confronti e il giocatore ci sta riflettendo perché Spalletti lo mette proprio al centro del suo progetto a prescindere.

A quanto pare lui vorrebbe definire il proprio futuro prima dell'inizio dei Mondiali, per cui questa può essere una cosa positiva in tutti e due i sensi, nel senso che l'operazione vada bene e quindi ti saresti già assicurato Bernardo Silva, sia che vada male. Perché comunque ricevere un no da Bernardo Silva prima dei Mondiali significa avere poi tempo a disposizione per arrivare a colmare questa casella con un altro un altro nome".