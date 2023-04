Lazio-Juventus, Sarri contro Allegri: i toscani dalle difese di ferro

Giornata di antivigilia di Lazio-Juventus, una sfida dal grande fascino tra due società storiche. I ragazzi di Max Allegri faranno visita allo Stadio Olimpico all'ex Maurizio Sarri per provare a fare punti. Uno scontro al vertice: senza penalizzazione la Juventus sarebbe seconda in classifica. E i biancocelesti al terzo posto. Due squadre che sono in grande forma anche grazie ad una grande fase difensiva, come confermano i numeri.