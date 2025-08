Calciomercato Juventus, bomba Vlahovic! Balzarini ha detto...

Balzarini ha fatto il punto della situazione su quello che sta succedendo rispetto a Dusan Vlahovic: il punto della situazione

Dusan Vlahovic ha fatto il punto della situazione parlando di calciomercato e di quello che potrebbe succedere in casa Juventus. Proviamo a riportarvi le dichiarazioni di Balzarini che in questo senso ha detto cose fondamentali.

Vlahovic-Juventus, le parole di Balzarini a Radiobianconera

“Non è ancora chiaro quale sarà la strategia della Juventus in questa sessione di mercato, nonostante la cessione di Weah sia già avvenuta. Non si sa se l’incasso basterà per investire subito su un nuovo acquisto o se sarà necessario vendere qualcun altro. A mio avviso, la prossima mossa dovrebbe essere la partenza di Douglas Luiz, dato che su di lui sembra esserci interesse concreto. Per quanto riguarda Nico Gonzalez, per ora si è trattato solo di voci, senza alcuna proposta ufficiale. L’unica offerta vera potrebbe arrivare dall’Arabia Saudita, ma il ragazzo non è intenzionato a trasferirsi lì. Non mi stupirei quindi se dovesse restare a Torino.

Miretti piace molto al Napoli, lo ha detto pure il suo agente. Io credo che alla fine lascerà la Juve, anche se personalmente lo terrei volentieri. Tuttavia, c’è bisogno di liquidità e una sua cessione garantirebbe una plusvalenza sicura. Per quanto riguarda gli altri esuberi, Arthur sembrava vicino alla Turchia, ma né lui né Djalò rappresentano un problema: troveranno una sistemazione, magari in prestito, almeno per alleggerire il monte ingaggi. Quanto all’ipotesi di uno scambio tra Vlahovic e il Milan, la vedo complicata, soprattutto perché i nomi sul piatto come Adli, Thiam o Bennacer non sarebbero particolarmente utili al momento”.