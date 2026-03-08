Juventus, per Boga è già pronto il riscatto? La situazione in attacco

Jeremie Boga, arrivato in prestito a gennaio, sta convincendo partita dopo partita. La dirigenza valuta il riscatto dal Nizza.

Spalletti sta dando fiducia a Boga, e l’esterno lo sta ripagando con le prestazioni. Nella partita contro il Pisa, il mister ha tolto David a fine primo tempo per inserire proprio l’ivoriano. Yildiz si è mosso come punta centrale, Boga ha preso il suo posto sulla trequarti sinistra. Una mini-rivoluzione nell’attacco juventino, in attesa del rientro di Vlahovic. Ci sarà spazio per l’attaccante serbo, o Spalletti ha trovato l’equilibrio giusto con Yildiz–Boga–Coincecao? Al momento, la Juventus si gode il momento di forma dei suoi fantasisti.

Per Boga, la dirigenza sta riflettendo sul suo riscatto. Spalletti sta mostrando apprezzamenti per il suo giocatore, e le condizioni per il riscatto sono favorevoli. Come riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X: “La Juventus è molto soddisfatta delle prestazioni di Jeremie Boga e sembra intenzionata a far scattare l’opzione di acquisto (4,8 milioni di euro) dal Nizza a fine stagione. Pronto per l’esterno un contratto fino al 2029″. Spalletti potrà affidarsi al suo numero 13 anche la prossima stagione? Sembrerebbe di sì, ma saranno da capire anche gli innesti in attacco che verranno fatti. Dovranno uscire sicuramente David, Openda e forse Zhegrova, che rischierebbe di trovare ancora meno spazio. La Juventus acquisterà un altro attaccante centrale, affiancandolo a Vlahovic (rinnovo permettendo). Intanto, Yildiz si abitua a questa sua nuova posizione da “falso nueve”, e Boga si fa trovare pronto a spaccare la partita.