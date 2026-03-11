Juventus, alcune big inglesi su un titolarissimo di Spalletti

Si accendono delle sirene dalla Premier League in casa Juventus. Alcune importanti squadre inglesi ha mostrato interesse per un titolare.

Alcune indiscrezioni portano la notizia di un interessamento dalla Premier League per un difensore bianconero. In particolar modo al Manchester City e al Newcastle, piace molto Pierre Kalulu. Il francese si sta rendendo protagonista di un’ottima stagione in bianconero. Da quando è arrivato a Torino, ha sempre giocato da titolare. L’unica partita saltata in questo campionato è stata quella contro il Como, in cui scontava il cartellino rosso rimediato contro l’Inter. Difatti, sono gli unici minuti non giocati per Kalulu in questa Serie A.

Il 25enne è finito nel mirino di molti scout inglesi, con anche Manchester United e Liverpool che osservano la situazione. Sono però il City e il Newcastle ad aver inviato degli osservatori per valutare il giocatore dal vivo. La notizia è stata riportata dal giornalista Mirko Di Natale tramite il proprio profilo X.

Lo stesso giornalista, nella giornata di ieri, ha tranquillizzato i tifosi juventini. Con un nuovo post su X, scrive: “Pierre Kalulu è felice alla Juventus. Nonostante l’interesse concreto di Liverpool e ManUtd (con osservatori di ManCity e Newcastle presenti più volte a seguirlo), il difensore francese vuole restare a lungo in bianconero”.