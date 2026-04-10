Juventus, Balzarini su Carnesecchi: “Se è una scelta di Spalletti mi fido”

Gianni Balzarini si esprime su Marco Carnesecchi, il portiere dell’Atalanta piace molto a Luciano Spalletti.

Nelle ultime settimane si parla molto in merito a chi sarà il prossimo portiere della Juventus. La dirigenza bianconera è al lavoro per valutare il futuro di Perin e di Di Gregorio e, in vista di una loro probabile cessione, si pensa al sostituto.



Tra i tanti nomi circolati, ci sono quelli di Allison del Liverpool e Carnesecchi dell’Atalanta. Proprio su quest’ultimo, attraverso un video pubblicato su YouTube, si è espresso Gianni Balzarini. Leggiamo le sue parole:

“Il brasiliano ultimamente sta soffrendo per dei problemi muscolari, mentre Carnesecchi è giovane e assicurerebbe alla Juventus una certa continuità per i prossimi sette o otto anni, però se Spalletti ha richiesto esplicitamente il portiere del Liverpool anche per una questione di esperienza e peso nello spogliatoio, io mi fido ciecamente di lui“.