Juventus, Balzarini annuncia: "E' quasi fatta per..." | Calciomercato

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Juventus. A fare il punto su tutto è Balzarini: ecco cosa ha detto

La Juventus continua a muoversi in sede di calciomercato, anche se per adesso la sessione è chiusa. Il da fare, comunque, non manca.

Balzarini dà importanti aggiornamenti di calciomercato riguardanti la Juve

Ha fatto il punto della situazione parlando di quello che starebbe succedendo su più fronti: la Juventus si sta muovendo. E c’è una questione che sembra premere assolutamente più di altre. E’ quella riguardante il rinnovo di Yildiz. Sentite che cosa ha detto Balzarini su suo canale Youtube ufficiale:

“Occhio: si va verso il prolungamento del contratto di Yildiz. Tecnicamente non è un vero rinnovo: l’accordo attuale scade nel 2029 e verrebbe esteso al 2030, con adeguamento economico al rialzo. Oggi guadagna 1,5 milioni netti; la nuova base sarebbe 3,5/3,6, con crescita fino a 5 milioni. L’idea della Juve è farne una bandiera — rare, ormai — anche sfruttando il rapporto con Del Piero. I due si sentono spesso: Del Piero lo consiglia e Yildiz ha preso il 10. La sua ambizione è enorme, ma più che “nuovo Del Piero” resterà Kenan Yildiz. A Torino interessa che continui a crescere e che voglia davvero diventare un simbolo della Juventus: nel mondo, essere il simbolo della Juve non è poco“.