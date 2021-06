Calciomercato Juventus, ecco Bakker: colpo da 30 milioni!

La rivoluzione bianconera è cominciata con il ritorno di Massimiliano Allegri in panchina. Adesso è il momento del mercato, attraverso cui la società dovrà mettere a disposizione del tecnico una squadra che possa tornare a essere competitiva per il campionato e dire la sua in Champions League. Oltre ai nodi da sciogliere legati al futuro di Cristiano Ronaldo e Dybala, c'è da puntellare la rosa in quasi tutti i reparti. Per questo motivo i nomi in orbita Juve sono davvero tanti e in queste ore se ne è aggiunto uno totalmente a sorpresa, quello di Bakker: ecco chi è e tutti i dettagli <<<