Juventus, si avanza per Alisson e si tratta per Ederson

La Juve vuole ridisegnare alcuni suoi reparti. In porta il nome di Alisson è sempre più concreto, mentre per il centrocampo spunta Ederson.

Una Juventus a sfondo verdeoro. Per il prossimo calciomercato si puntano due giocatori brasiliani: Alisson dal Liverpool e Ederson dall’Atalanta. Il portiere è da mesi al centro dell’attenzione dei dirigenti bianconeri, ed è il preferito di Spalletti. Per il centrocampista atalantino sono stati avviati i primi contatti con il suo entourage per capire se ci sono fattori favorevoli per avviare una trattativa. Ederson è da ormai qualche anno che viene accostato a grandi club, italiani e non. La Juventus stessa ha provato ad acquistarlo nelle scorse estati, trovando una porta chiusa dal club di Percassi. Quest’anno, però, sembra essere quello giusto per vedere il classe 1999 con un’altra maglia.

Alisson, arriva il primo sì del giocatore

Qualità, personalità ed esperienza: sono questi i requisiti che la Juventus sta cercando insieme a Spalletti. Alisson, da questo punto di vista, li racchiude tutti. L’idea di puntare sul titolare del Brasile nasce dall’ormai quasi certo doppio addio di Perin e Di Gregorio. Spalletti ha scelto Alisson come loro successore, visto il loro passato comune negli anni alla Roma. Nel 2016-2017, infatti, i due si sono già incrociati nella capitale. Il giocatore ha rinnovato recentemente con il Liverpool per un altro anno. Una mossa che non punta a far restare il giocatore, bensì a non perderlo a zero, visti i 30 milioni investiti la scorsa estate per Mamardashvili, suo sostituto. Il Liverpool ha semplicemente sfruttato l’opzione unilaterale per far scattare il prolungamento annuale presente nel suo contratto.

I primi contatto tra la Juventus e il portiere sono stati positivi. Alisson avrebbe infatti detto il primo “sì” all’ipotesi bianconera, spinto dall’idea di continuare ad essere protagonista in Europa prima di abbandonarla in favore dell’MLS o dell’Arabia.

Ederson, sfida con l’Atletico Madrid

Oltre al portiere e all’attaccante, Spalletti vuole anche un altro regista per il suo centrocampo. Il nome in cima alla lista è quello di Ederson dell’Atalanta. Il brasiliano ha un contratto in scadenza nel 2027, ma la volontà di lasciare Bergamo è già chiara da anni. La Juventus vuole inserirsi per acquistare il giocatore, che però ha ricevuto parecchie attenzioni dall’Atletico Madrid. I Colochoneros hanno già contattato l’agente del giocatore, il quale gradirebbe la destinazione. La squadra di Simeone ha già acquistato nelle ultime sessioni di calciomercato dall’Atalanta, prelevando Ruggieri durante l’estate e Lookman a gennaio. I due club sono in ottimo rapporto, ma occhio alla cifra che chiede la Dea: 40 milioni, o il giocatore resterà a Bergamo. Questa richiesta ha fatto indietreggiare l’Atletico, ed è sotto questo aspetto che la Juventus proverà ad approfittarne.