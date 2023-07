Mercato Juve / Colpo a sorpresa in attacco? Criscitiello dice che…

La Juventus ha bisogno di fare chiarezza, prima di tutto con sé stessa. Lo ripetiamo da giorni e da giorni non abbiamo risposta da parte della società: qual è il futuro dei big? Stiamo parlando di gente come Vlahovic, come Pogba, come Chiesa. Fino a quando non verranno chiarite le loro posizioni, sarà difficile capire quello che potrebbe accadere nel mercato in entrata. Ma noi, ci proviamo. E lo facciamo anche ascoltando un esperto assoluto del settore, come Michele Criscitiello.