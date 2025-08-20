Juventus, altro colpo di calciomercato molto vicino

Per la Juve sarebbe un innesto mirato: un profilo tecnico e creativo, capace di dare nuove soluzioni in avanti e di allungare le rotazioni di Tudor

La Juventus torna a muoversi sul mercato e il nome finito in cima alla lista è quello di Edon Zhegrova. L’esterno kosovaro del Lille è diventato più che un’idea, perché i contatti si sono già intensificati e da Torino filtra la sensazione che stavolta si faccia sul serio.

Secondo Sportmediaset, un primo accordo con l’agente Hasan Çetinkaya sarebbe già sul tavolo: contratto lungo, fino al 2030, con stipendio attorno ai 2,5 milioni di euro più bonus. Una base che piace al giocatore e che ha convinto la Juventus a spingere. Il vero ostacolo, adesso, è la richiesta economica del club francese.

Il Lille parte da una valutazione di 25 milioni, ma il mercato è agli sgoccioli e Zhegrova è in scadenza: due fattori che potrebbero abbassare il prezzo. Le cifre realistiche parlano di un affare che si potrebbe chiudere sui 18-20 milioni, molto più vicine ai parametri bianconeri.

Per la Juve sarebbe un innesto mirato: un profilo tecnico e creativo, capace di dare nuove soluzioni in avanti e di allungare le rotazioni di Tudor. Tutto dipenderà dalle prossime ore: se arriverà la spinta decisiva, l’affare potrebbe concretizzarsi in extremis e regalare a Torino un nuovo colpo di fine mercato