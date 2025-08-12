Juventus, allarme rosso su Savona: voce grossa di calciomercato

Nuove voci a proposito del calciomercato della Juventus.: Questa volta, si parla di Savona: cosa sta succedendo

Nicolò Savona continua a far parlare di sé anche oltre confine. Come raccontato da Fabiana Della Valle sul suo canale YouTube e riportato da TuttoJuve.com, il centrocampista bianconero è finito nel mirino di diversi club inglesi: Newcastle, Southampton e Wolverhampton sono soltanto alcuni dei nomi sul taccuino.

Savona può dire addio? Vediamo quello che sta succedendo

Il giocatore ha rinnovato di recente il contratto con la Juventus, segnale di fiducia reciproca e volontà di proseguire il percorso insieme. Ma, si sa, il mercato può cambiare le carte in tavola in un attimo. E qui entra in gioco la valutazione economica: con un’offerta tra i 20 e i 25 milioni di euro, la dirigenza potrebbe aprire a un addio, soprattutto se l’operazione consentisse di finanziare altre mosse.

Cosa piace di Savona

Savona piace per dinamismo, visione di gioco e capacità di adattarsi a più ruoli in mezzo al campo. Qualità che in Premier League sono molto ricercate, soprattutto da squadre che puntano a rinforzarsi subito senza dover attendere lunghi periodi di ambientamento. Per ora, nulla è definito. La Juve osserva, ascolta e valuta, sapendo che il rinnovo mette il club in una posizione di forza nelle trattative. Ma il fascino della Premier e le cifre in ballo potrebbero diventare argomenti difficili da ignorare. E allora, nelle prossime settimane, il nome di Savona potrebbe scaldarsi sempre di più.