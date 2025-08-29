Juventus, aggiornamenti pesanti su Dusan Vlahovic

Le ultime novità su Dusan Vlahovic parlano tremendamente chiaro: ecco cosa sta succedendo e quel che potrebbe accadere

Dusan Vlahovic resta alla Juventus. Almeno questo è quello che filtra, oggi. Domani chissà. Ieri sera lo ha detto pure Comolli, davanti ai microfoni: “Non ci sono segnali di addio immediato”. Tradotto: niente colpi di scena, niente offerte all’ultimo minuto. Il contratto scade nel 2026, ma il serbo — che nel frattempo continua a giocare e segnare — rimane a Torino.

Juventus, le ultime di calciomercato su Dusan Vlahovic

Il punto, però, non è solo la permanenza. La vera questione adesso si chiama rinnovo. Già, perché senza un nuovo accordo tra un anno rischi di ritrovarti con un caso enorme in mano. La Stampa racconta che l’idea della dirigenza è chiara: aspettare la fine del mercato (troppo caos adesso, troppe voci che si accavallano) e poi sedersi al tavolo. Proposta sul piatto e vedere cosa succede.

Comolli lo sa bene: se non sistemi la situazione, l’estate prossima ti ritrovi con Vlahovic a un anno dalla scadenza. E a quel punto lo perdi o quasi. A zero no, certo, ma con una valutazione crollata. È già successo con altri big e non si può rischiare ancora.

E i rapporti? Qui c’è il cambio vero. Qualche settimana fa sembrava gelo totale, muro contro muro. Adesso il clima si è un po’ sciolto. Non idilliaco, intendiamoci, ma almeno ci si parla. E quando le parti ricominciano a parlarsi, anche solo un po’, qualcosa si può costruire.

Un accordo? Possibile. Forse. Dipende da tante cose: le cifre, la durata, gli umori del giocatore e del suo entourage. Non è mai semplice quando si parla di stipendi alti e di ambizioni personali. Vlahovic vuole sentirsi al centro del progetto, la Juve deve fare i conti con il bilancio. Due esigenze che non sempre combaciano.

Resta una certezza: oggi Vlahovic è ancora un attaccante della Juventus. Gioca, segna, fa il suo. Il futuro, però, resta lì sospeso. E allora la domanda viene naturale: tra qualche mese saremo ancora qui a parlare di rinnovo… o di addio?