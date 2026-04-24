Il calciomercato, si sa, regala sempre tante soprese. L'ultima porta il nome John Stones, ex campione d'Europa con il suo Manchester City. Il difensore inglese è alla ricerca di una nuova esperienza, visto che in estate lascerà i Citizens a parametro zero. Il centrale classe 1994 sembra affascinato dal campionato italiano, e non gli dispiacerebbe un'avventura in Serie A. Per questo motivo, i suoi agenti sono stati avvistati nei pressi della Continassa. L'obbiettivo è semplice: capire se la dirigenza bianconera può essere interessata al giocatore. Ci sono tante valutazioni da fare, ma intanto Spalletti ha fatto sapere del suo gradimento per il giocatore.

Stones, ultime stagioni difficili e tanti infortuni

Concorrenza italiana e l'intreccio con Rugani

Il nodo da sciogliere e che la dirigenza dovrà valutare bene è quello legato allanelle ultime due stagioni ha subito diversi infortuni che l'hanno costretto a saltare la maggior parte delle partite. In questo campionato, è sceso in campo, con. Pochissimi, per un giocatore del suo calibro.Tanti guai muscolari, con l'aggravante del suo ultimo infortunio al polpaccio che l'ha frenato nuovamente. Allanon vogliono rischiare, vista anche l'infermeria sempre piena in questa stagione. Seppur a parametro zero, al giocatore andrebbe offerto uno stipendio di tutto rispetto, vista la sua carriera. Gli agenti hanno chiestocon eventuale opzione per il terzo anno, ma ancora non si è parlato di cifre.Su, ovviamente, non c'è solo la. Ad essere interessate al difensore ci sono anche le due milanesi. Le richieste degli agenti dell'inglese sono arrivate anche alle scrivanie di. Per la, non è il primo nome per cui si trovano a affrontare un "derby" di mercato, soprattutto con i rossoneri che sono interessati anche a. Alla Vecchia Signora serve un innesto in difesa, come. Le richieste restano le stesse: un giocatore d'esperienza, che possa portare leadership in uno spogliatoio relativamente giovane.Occhio però al rientro dia fine stagione. Il difensore italiano era stato mandato in prestito allaa gennaio. Nell'accordo con la viola c'era anche l'obbligo di riscatto, a condizioni che difficilmente si realizzeranno. Se la salvezza sembra più vicina, le 5 presenze da 45 minuti potrebbero non essere raggiunte. Finora ne ha totalizzate soltanto 2, e a cinque partite dalla fine del campionato appare improbabile che l'allenatore glie le faccia giocare., tra l'altro dello stesso anno del difensoreLa dirigenza dovrà decidere se. Se così fosse, il destino dinon sarà alla, e il duogli dovrà trovare un'altra sistemazione.