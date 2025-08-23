Calciomercato Juventus, voci pessime: "Salta tutto"
Calciomercato Juventus, voci pessime: “Salta tutto”

Riccardo Focolari
Torino
23 Agosto, 12:15
 A questo punto restano due strade: o i parigini abbassano le pretese all’ultimo, oppure Kolo Muani resterà a Parigi.

La storia tra la Juventus e Randal Kolo Muani rischia di chiudersi qui. L’attaccante francese, classe ’98, ha lasciato buoni ricordi nella seconda parte della scorsa stagione, ma oggi il ritorno a Torino sembra complicato, quasi impossibile. Il nodo è sempre lo stesso: i soldi. A Parigi continuano a cambiare idea sul prezzo. Prima la formula con prestito oneroso a 10 milioni e riscatto fissato a 40, ipotesi che a Torino era stata presa in considerazione. Adesso il PSG alza la voce e chiede 60 milioni secchi. Senza margini, senza sconti. Una cifra che la Juve non è disposta a mettere. Comolli e Modesto lo sanno bene: servirebbe un sacrificio enorme di bilancio, fuori dai piani attuali. E i dialoghi, inevitabilmente, si sono raffreddati. A questo punto restano due strade: o i parigini abbassano le pretese all’ultimo, oppure Kolo Muani resterà a Parigi. Difficile pensare a un’altra soluzione.

