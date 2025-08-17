Juventus, affare in chiusura: lo conferma pure Fabrizio Romano

Novità di calciomercato legate alla Juventus e confermate da Fabrizio Romano: ecco cosa è stato detto poco fa

È arrivato anche l’aggiornamento di Fabrizio Romano, che su X ha messo il sigillo alla trattativa. “Il Nottingham Forest è vicino a portare a termine l’accordo con Douglas Luiz!”, ha scritto il giornalista, aggiungendo che i termini personali con il giocatore erano già stati definiti ieri e che adesso manca solo la chiusura con la Juventus. Il post è chiaro: gli inglesi sono fiduciosi, convinti di essere a un passo. Nelle sue parole si legge che l’operazione è alle ultime curve, dopo i colpi Kalimuendo e Hutchinson. Stavolta tocca a Douglas, inserito nel pacchetto di rinforzi con cui il Forest vuole presentarsi in Premier e in Europa. Per i bianconeri significa che la cessione è davvero vicina, una di quelle che pesano in bilancio ma che permettono di respirare. La Juve aspetta solo di sistemare i dettagli finali, poi il brasiliano volerà in Inghilterra. A meno di ribaltoni, sarà lui il prossimo volto nuovo del Forest.