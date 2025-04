Juventus, addio: possibile dolorosissima cessione in arrivo

La Juventus sta lavorando per capire come muoversi. In questo senso, il calciomercato potrebbe portare ad un addio improvviso

Le cose, per la Juventus, non sono andate come da aspettative. La stagione è stata un mezzo disastro tra celere compromissione della lotta scudetto e le eliminazioni, in successione e precoci, dalla Coppa Italia, dalla Supercoppa Italiana, dalla Champions League. L’avvicendamento in panchina, fuori Thiago Motta e dentro Igor Tudor, è volto a salvare il salvabile. Quindi, a centrare l’obiettivo minimo che è la qualificazione in Uefa Champions League. Quando le stagioni vanno in questo modo, quando tutto va storto e quelle che sembravano certezze si rivelano bluff, è normale e logico mettere tutto in discussione. La Juventus, ad oggi, è un cantiere aperto. Tutti ci sono, tutti potrebbero andare via. Dall’allenatore – preso a tempo – ai giocatori che compongono la rosa. È un’incertezza che riguarda tutti, anche quelli che sulla carta sono – o dovrebbero – i punti certi della compagine bianconera.

Mercato Juventus: si profila un addio inaspettato? Ecco che cosa sappiamo

È per questo motivo che il direttore sportivo della Juve, Cristiano Giuntoli, già ben attivo in vista del mercato dell’estate prossima, non ha impostato una lista di incedibili. Si ascolteranno tutte le offerte che arriveranno e se ci sarà l’occasione di generare una ricca cessione, utile a finanziare il mercato, non si esiterà. È il destino che potrebbe toccare, ad esempio, sorpresa, Kenan Yildiz. Il fantasista turco, considerato ad inizio stagione il gioiello più luminoso della rosa, quello su cui puntare oggi e domani, potrebbe essere sacrificato sull’altare dell’economia del club. Il motivo è presto detto: ha mercato, più di chiunque altro nella rosa. Secondo Calciomercato.it, infatti, sul giocatore ci sarebbero le tracce dei principali club d’Europa. Tre su tutti: il Chelsea, il Bayern Monaco, il Liverpool. Se una di queste squadre dovesse arrivare a sfiorare – o magari a toccare – la cifra di 100 milioni di euro allora la Juventus non avrebbe problemi a dire sì. Ad oggi, Yildiz, seppur stimato, potrebbe essere sacrificato.