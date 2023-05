Mercato Juve | Addio Allegri? Al 70% arriva un super nome: Elkann ci pensa

La Juventus guarda avanti. Sulla questione relativa al futuro dell'allenatore si discute. Non ci sono notizie certe di alcun tipo, le uniche news riguardano i ragionamenti che Elkann starebbe facendo. Il futuro di Allegri rimane in bilico. C'è chi lo blinda e chi parla di un possibile addio a sorpresa al termine dell'anno. E' tutto in totale evoluzione. Per questa ragione, oggi abbiamo voluto fare il punto della situazione con il nostro borsino provando a raccontarvi quelle che sono le cifre e le percentuali circa la possibilità che in bianconero arrivi un allenatore piuttosto che un altro. In cima, c'è sempre un nome molto grosso: scorriamo insieme il borsino <<<