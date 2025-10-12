Juventus, a gennaio si decide il futuro di Milik

L'attaccante polacco ha ancora due anni di contratto con il club bianconero. Nel mercato di gennaio si aprono diversi ipotesi per Milik.

Il reparto offensivo della Juventus mai come quest’anno è molto vasto. Oltre a Vlahovic, Openda e David, ci sarebbe anche Milik. L’attaccante polacco, causa lunghi e ripetuti infortuni, non vede ormai il terreno di gioco da quasi due anni. Milik ha ancora due anni di contratto con il club bianconero, infatti il suo contratto è in scadenza nel 2027. In casa Juventus, naturalmente si valuta il dà farsi con l’attaccante. Al momento le opzioni più plausibili, sarebbero quelle di una risoluzione consensuale oppure un prestito. Molto dipenderà dalle condizioni fisiche del giocatore, nel caso in cui a gennaio l’attaccante polacco sia in una condizione ottimale per giocare, l’ipotesi del prestito potrebbe prendere terreno.