Il futuro di Dusan Vlahovic è uno dei temi più caldi e ricco di sorprese in casa Juventus. Se fino a qualche settimana fa, la situazione sembrava procedere verso il rinnovo di contratto, negli ultimi giorni i discorsi per il prolungamento sono in stand by. La dirigenza bianconera, oltre all’aspetto economico, starebbe valutando anche le condizioni fisiche del centravanti serbo e, proprio per questo avrebbe deciso di riaprire i dialoghi a fine stagione.

Gli aggiornamenti di Fabrizio Romano

L’esperto di calciomercato Fabrizio, nel suo focus di mercato su, si espresso sulla situazione legata al rinnovo di Dusan. Leggiamo le sue parole:

"A ridosso della fine della stagione le trattative sicuramente ripartiranno, nel senso che la Juventus tornerà a parlare con Dusan Vlahovic, ma lo scoglio stipendio, commissioni è ancora tutto da superare. L'idea della Juventus è quella di trattenerlo solo nel caso in cui il giocatore dovesse accettare le condizioni della società, anche perché da un punto di vista fisico non ci sono più tutte le garanzie di un tempo.

Quindi Comolli si sente forte di qeusto e sa acnhe che al momento Vlahovic non ha tutte queste proposte sia in Italia che all'estero, perchè le cifre chieste sono alte. Quindi ecco, capiremo come andrà la situazione, ma ad oggi la Juventus è in standby. Il Milan? Se Vlahovic non abbassa le pretese difficilmente può avvicinarsi".