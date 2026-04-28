Angelo Stiller, centrocampista tedesco classe 2001, attualmente un giocatore dello Stoccarda, sarebbe finito nel mirino della dirigenza bianconera. Già da diverso tempo i scout della Juventus lo starebbero seguendo e ora potrebbero essere compiuti i primi passi concreti.

Il regista, nonostante la giovane età, si è già contraddistinto per la sua intelligenza tattica e per la sua duttilità nell’ adattarsi a diversi sistemi di gioco. Proprio per questo, su di lui ci sarebbe già l’interesse di diversi top club europei, quali il Manchester United e il Real Madrid.

I costi dell’operazione

Il costo del cartellino di Angelo Stiller, é di circa, cifra prevista nella clausola rescissoria inserita dal club detentore del suo cartellino. Va però specificato, che all’interno del contratto, ci sarebbe un’opzione in favore dello Stoccarda, che in caso di pagamento di una penale al giocatore, potrebbe rimuovere la clausola rescissoria. Questo naturalmente farebbe lievitare il costo del regista, probabilmente su una cifra vicina ai

Inevitabilmente, se la dirigenza bianconera vorrà affondare il colpo dovrà uscire presto allo scoperto e battere l’agguerrita concorrenza dei club rivali. Seguiranno aggiornamenti.