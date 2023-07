ESCLUSIVA JUVENEWS / Scopritore Bonucci: “Se dirà addio? Vi dico…”

La nostra redazione ha intervistato in esclusiva Oreste Cinquini, scopritore e primo mentore assoluto di Bonucci

Riguardo al possibile addio dalla Juventus di Leonardo Bonucci , la nostra redazione ha intervistato in esclusiva Oreste Cinquini, scopritore e primo mentore assoluto dell’attuale capitano bianconero.

“Non lo so, ma secondo me ha ancora qualcosa da dare alla Juve…”.

L’ultima stagione non è stata così significativa dal punto di vista del rendimento…

“C’è un tempo e un’età per tutti, ma è presto per dare Bonucci per finito”.