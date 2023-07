Calciomercato Juve / Pedullà fa sognare: “Accordo raggiunto” | News

Tra le priorità di calciomercato della Juventus c'è sicuramente quella di sistemare il centrocampo, reparto cardine e centrale nei piani tattici della squadra del prossimo anno. Con il rinnovo di Rabiot , la Juve può ripartire da una solidissima certezza. Ma ci sono anche molte altre situazioni da risolvere. Il futuro di Paul Pogba (sempre corteggiato dall'Arabia) e i vari McKennie , Arthur e Zakaria da piazzare. Non solo mercato in uscita in mezzo al campo però. E, a tal proposito, le ultime news riportate da Alfredo Pedullà fanno sognare tutto l'ambiente bianconero.

Juve, il sogno di mercato è possibile: le ultime da Pedullà

Ecco quanto riferito infatti dal noto esperto di calciomercato a Sportitalia: "L'accordo tra Milinkovic-Savic e la Juventus a circa 6 milioni a stagione è stato impostato da novembre. Ad oggi vale ancora quell'accordo. Nonostante le difficoltà, la pista Milinkovic è sempre più calda in ottica Juve. Ci sono stati nuovi contatti indiretti e i bianconeri hanno aperto alla possibilità di inserire sia Rovella che Pellegrini nell'affare con la Lazio come contropartite tecniche. Non ci sono margini per il rinnovo di contratto di Milinkovic con i biancocelesti. O si troverà un accordo che possa soddisfare Lotito, oppure il serbo andrà a scadenza la prossima estate". Detto questo, attenzione al massimo: Giuntoli avrebbe infatti in mente qualcosa di davvero clamoroso per il mercato della Juve<<<