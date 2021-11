Mercato Juve / Ultim’ora, ESPN sgancia il siluro: colpaccio a costo zero!

Nelle ultime settimane le voci di mercato sulla Juventus non fanno che aumentare. Normale, perché la squadra ha bisogno di rinforzi e la dirigenza si sta muovendo per preparare i prossimi acquisti. Tra i tanti obiettivi di Cherubini ci sono anche diversi giocatori in scadenza di contratto, che possono essere acquistati a parametro zero oppure a prezzo di saldo a gennaio.