Mercato Juve / Il grande sogno non è svanito: si lavora ad un colpo da urlo

Paul Pogba , Angel Di Maria , Gleison Bremer : il mercato della Juve , finora, ha già regalato colpi di grandissimo calibro. Ve lo avevamo anticipato in tempi non sospetti, addirittura prima dell'inizio di questa sessione estiva di calciomercato: la Juventus è tornata nuovamente protagonista del mercato. E non è ancora finita.

Già perché la Vecchia Signora sta continuando a lavorare alacremente, non si accontenta e va avanti per la sua strada. Puntando ad altri grandi nomi appuntati sul taccuino della dirigenza bianconera. Ora ad animare le cronache e le news di calciomercato relative alla Juventus c'è Filip Kostic. Ma non si possono trascurare neanche le piste che potrebbero portare a Nicolò Zaniolo e ad Alvaro Morata, altri due grandi obiettivi di mercato della Juve. Per non parlare poi di Leandro Paredes e tanti altri nomi ancora. Ma, secondo le ultime indiscrezioni che abbiamo raccolto in queste ore, la vera grande sorpresa di fine mercato potrebbe essere un'altra ancora <<<