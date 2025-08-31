Mercato, la Juve torna su Arnau Martinez! Ma Comolli... - JuveNews.eu
Mercato, la Juve torna su Arnau Martinez! Ma Comolli…

31 Agosto, 13:17
La società bianconera è attiva in queste ultime ore di mercato. La dirigenza non molla la presa per Arnau Martinez

La società bianconera è piuttosto attiva in queste ultime ore di mercato. In ottica entrate, infatti, la Juve non molla la presa per Arnau Martinez. Il giovane terzino continua a piacere alla dirigenza bianconera, che potrebbe tentare un affondo nelle prossime ore, a patto di sbloccare prima il mercato in uscita.

Dopo aver visto sfumare Nahuel Molina, che ha scelto di restare a Madrid, la Signora ha virato su profili più giovani e accessibili. Arnau Martinez, appare il candidato ideale tra tutti quelli sondati. È un giocatore di grande prospettiva, abile in entrambe le fasi e con un costo del cartellino assolutamente accessibile: il Girona lo valuta circa 10 milioni di euro.

Tuttavia, la dirigenza vuole avere la certezza di aver liberato uno slot in rosa e di aver incassato il tesoretto necessario. Senza questa condizione, la Juve non può muoversi. La strategia del DG Damien Comolli non cambia: si compra solo dopo aver venduto.

