Mercato Juve / Cherubini tenta il capolavoro: scambio di prestiti

L'attesa è quasi finita. Fra poco più di 24 ore la Juventus esordirà nel campionato di Serie A 2022-2023 contro il Sassuolo all'Allianz Stadium. Allegri potrà schierare una formazione altamente competitiva, pronta a partire a razzo in una stagione che dovrà, per forza di cose, portare almeno un trofeo in bacheca.

Dicevamo di una Juve già molto forte, ma che presenta nella rosa delle lacune da colmare, per poter competere al massimo livello in Italia e in Europa. Come fare per alzare l'asticella? La dirigenza piemontese ha le idee chiarissime, ma certi arrivi dipendono da alcune cessioni pesanti. Ecco allora che in tal senso, sarebbe spuntata un'indiscrezione che risolverebbe in un colpo solo due problemi importanti<<<