Mercato Juve, centrocampo da rifare: spunta una sorpresa da 50 milioni

Mercato Juve, nome nuovo per il centrocampo.

In estate la Juve dovrà occuparsi in maniera importante del proprio centrocampo, che potrebbe essere rifondato durante la prossima sessione di mercato. La mediana bianconera infatti risulta essere non all'altezza della situazione, di certo non all'altezza del passato. Per tornare ai vertici sia in Italia che in Europa però, serve un centrocampo di grande livello.

Per questo la Juventus vuole intervenire in maniera massiccia lì in mezzo, con almeno un paio di colpi importanti. Lo ha confermato qualche giorno fa anche il noto esperto di calciomercato Alfredo Pedullà, che ha parlato di2 o anche 3 innesti in programma per la mediana bianconera. Finanziati, magari, da qualche cessione in quel reparto (Rabiot su tutti, ma non solo).

Insomma, tutti gli indizi ci portano a pensare che la Juve voglia rifare il proprio centrocampo. Se non da zero, quasi. Gli obiettivi sembrano anche essere già abbastanza chiari: un regista puro e una mezzala di qualità e di gamba. Di nomi ne stanno circolando parecchi in questo senso, ma occhio anche a qualche possibile sorpresa imprevista <<<