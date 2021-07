Mercato Juve, ore bollenti: circolano voci clamorose | Raffica di notizie

Il periodo è di quelli caldi e ovviamente circolano tante notizie e tanti aggiornamenti per quanto riguarda il mercato della Juve. La Vecchia Signora si sta muovendo in diverse direzioni e ha davvero tanta carne al fuoco, in attesa di concretizzare alcune operazioni. Per questo abbiamo deciso di raccogliere tutte le ultime novità - alcune veramente clamorose - sul calciomercato della Juventus in un unico articolo. Senza perdere altro tempo dunque, iniziamo subito con la raffica partendo dalla prima notizia <<<