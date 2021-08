Eccoci di nuovo con la nostra consueta raffica di notizie relative al mercato della Juve, che pian piano si sta facendo sempre più concitato. Come al solito quindi, in questo unico articolo vi proponiamo una dietro l'altra una veloce carrellata di tutte le ultime news sul calciomercato della Juventus. E di novità in casa bianconera, come vedrete, ce ne sono parecchie. Non perdiamo altro tempo allora e partiamo subito dalla prima notizia <<<