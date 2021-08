Mercato Juve / Colpo di scena: dopo CR7, arriva un’altra notizia clamorosa

Sta succedendo davvero di tutto in casa Juve in ottica mercato. Sono ore folli, con la situazione legata a Cristiano Ronaldo che ha ovviamente fatto esplodere le voci e le indiscrezioni nelle ultimissime ore.

CR7, che sembrava diretto verso il Manchester City, è finito invece allo United. Ma i colpi di scena, soprattutto relativi a quello che potrà accadere adesso per il mercato in entrata della Juventus , potrebbero non essere finiti qua.

I bianconeri, infatti, sono ora ovviamente impegnati nella ricerca del sostituto di Ronaldo. Come vi abbiamo raccontato però, i colpi per l'attacco potrebbero essere anche due. E in questo senso, proprio in queste ore sono arrivate novità a dir poco clamorose <<<